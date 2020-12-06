"ليالى القاهرة" السينمائى الـ42: "حظر تجوال" يرفع شعار كامل العدد بحضور نجوم الفن.. وطلبة معهد السينما وسفير المكسيك يشيدون بـ"ترتيب جديد"

شهدت الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، حضوراً فنياً وجماهيرياً غير مسبوق ضمن عروض المهرجان على مدار سنواته الماضية، حيث حضر عدد كبير جداً من نجوم الفن لحضور الأفلام والتعرف على الجديد فى صناعة السينما العالمية.

حيث أقيمت سجادة حمراء لاستقبال نجوم الفن والجمهور لحضور فيلمى «ترتيب جديد» المكسيسكى، و«حظر تجوال» المصرى.

وشهد فيلم «ترتيب جديد» حضوراً دبلوماسياً حيث حضر السفير المكسيكى بجانب فريق عمل الفيلم، ونال إشادة جماهيرية خاصة من طلبة معهد السينما الذين تهافتوا على حجز الفيلم المعروض خارج المسابقة الرسمية، ووصفه طلبة معهد السينما بالوجبة السينمائية الدسمة، لما يتناوله من تكوينات سينمائية مميزة على مستوى التصوير والإضاءه وكذلك الصوت.

كما شهد فيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس، حضوراً جماهيرياً كبيراً على السجادة الحمراء، حيث حضر نجوم الفن للاحتفال بالعرض الأول للفيلم فى مصر والعالم، وبدت فى الحفل بطلة الفيلم الفنانة إلهام شاهين بفستان أبيض يشبه فستان العروس، واصفة هذا العرض بعرس للسينما المصرية، كما حضر عدد من الجمهور اللبنانى الذين ارتدوا كمامات مكتوباً عليها لبيروت تضامناً مع أحداث بيروت الأخيرة.

وقال المخرج أمير رمسيس إنه عمل على كتابة السيناريو أكثر من مرة،

واستغرقت النسخة النهائية للسيناريو نحو عام كامل وهى النسخة التى قرأتها الفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل.

وأشار رمسيس إلى أن قتل الأب فى الفيلم كان رد فعل من الأم على قيامه بفعل فاضح مع ابنته وليس طريقة لعلاج المشكلة، مؤكداً أنه حرص على إخفاء ملامح الأب وعدم إظهاره على الشاشة. وأضاف رمسيس أنه لم يواجه مشاكل مع الرقابة لأن ما قدم فى الفيلم كان كافياً أن يوصل الرسالة من المشهد.

ومن جانبها قالت الفنانة إلهام شاهين إنها انجذبت لتقديم شخصية الأم بالفيلم لأنها لم تقدم مضمونها على الشاشة من قبل، وهو أمر ليس سهلاً، لأنها قدمت العديد من الشخصيات، وبالتالى كان صعباً أن تجد دوراً مختلفاً.

وأضافت إلهام: «الفيلم حالة جديدة ولأول مرة يقدم زنا المحارم لأنه شىء يخجل الكثيرون من مناقشته، ولكن الفيلم سيفتح الكثير من المناقشات، وأتوقع أن يشدد العمل العقوبات الخاصة بزنا المحارم، لأن الفعل نفسه ليس جريمة بقدر كون هذا الشخص فى المجتمع هو الجريمة»، وأشارت إلى أن حياتنا أصعب

من قصص الحب البسيطة التى كنا نشاهدها فى أفلام الأبيض والأسود.

بينما قالت أمينة خليل إن الشخصية التى قدمتها بالفيلم كان لديها بعض الشكوك تجاه الأب لكن بوجود الأم معها خارج السجن بدأت الذكريات تتفتح من جديد، لكنها لم تكن مدركة لما حدث فى طفولتها وكل ما تتذكره هو أن الأب كان رقيقاً ومحباً لها.

وأضاف أحمد مجدى أن شخصية الدكتور حسن كانت مهمتها هى الاحتواء فهو شخص مثالى يحتوى الجميع، بينما قال صفى الدين محمود، منتج الفيلم، إنه تعامل مع أعضاء فريق الفيلم على أنهم منتجون وتعامل معهم بروح الهواة مثل ما يفعل فى أفلامه القصيرة، مشيراً إلى أن إلهام شاهين صانعة سينما وممثلة كبيرة وجميع أفراد الفريق بذلوا كل طاقتهم دون التفكير فى الماديات، وأنه راضٍ عن الفيلم، متمنياً أن يعيش أطول فترة ممكنة.

وعلى جانب آخر بدأت ورشة المنتجين فى ملتقى القاهرة لصناعة السينما أولى فعالياتها، وكانت المشاركات افتراضية بحضور عدد من المهتمين بالسينما، وقال المخرج خافيير فيونتس ليون من بيرو، المقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مدير ورشة المنتجين، أن المشاركات فى الورشة هى استمرار للمشروعات التى تم إرسالها من قبل، وقال: الكثير منا لم يستطع المجىء إلى القاهرة، لذلك نقدم الورشة بتقنية الحضور الافتراضى؛ حيث نقوم بمساعدة المشاركين فى الورشة على تحسين مشروعاتهم التى قدموها بناء على خبراتنا، حيث أقدم الورشة بالمشاركة مع كيلى توماس، ونقوم بعمل محاكاة لمشروعاتنا، ونأمل العثور على شركاء يمكننا مشاركة مشروعاتهم هنا فى مصر.