غدا في مهرجان القاهرة.. عرض الفيلم الوثائقى اللبناني "نحن من هناك"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشر والنصف من ظهر غدا الأثنين، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي "نحن من هناك" للمخرج وسام طانيوس في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الفيلم انتاج فرنسي لبناني مشترك، ويعرض ضمنمسابقة أفاق السينما العربية.
تلعب الذاكرة دورًا أساسيًا في هذا الفيلم، فهناك الذي يقصده العنوان ليس فقط هو الوطن الذي غادرته الشخصيات ولكنه أيضا ذاكرتها، أحلامها التي لم تتحقق في شوارع
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