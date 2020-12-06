غدًا في مهرجان القاهرة.. سجادة حمراء للفيلم الفرنسي "جاجارين"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الخامسة والنصف من مساء غدا الاثنين بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله في عرضة الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.
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تدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذى يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.
الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى
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