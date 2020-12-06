غدًا في مهرجان القاهرة.. عرض 5 أفلام قصيرة في برنامج "سينما الغد"

يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدا الأثنين بمسرح الهناجر، الجزء الثالث من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

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يضم برنامج غدا 5 أفلام، هي؛ الوثائقي التونسي الفنرسي "عضيت لساني" إخراج نينا خادا في عرضه العالمي الأول، والفيلم الفنزويلي "الدوامة الحمراء" إخراج لورينا كولميناريس، في عرضه الدولي

الأول.



والفيلم الوثائقي "هكذا ننتظر" إخراج جي يون بارك، من المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى الفيلم المصري "الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعرض خارج المسابقة الفيلم المصري "واحدة كده" إخراج مروان نبيل.