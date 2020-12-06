تحذير … هذه خطورة العدسات اللاصقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 43 دقيقة

تضع ملايين النساء العدسات اللاصقة بشكل يومي لما تضفيه من جمال على الوجه، وتختلف العلامات التجارية للعدسات اللاصقة، فمنها الجيدة ومنها السيئة.

وحذر، رئيس الفرع رقم 1 في مستشفى مدينة بوتكين السريري الروسي، غولزيان أرزيماتوفا، عبر أثير راديو “موسكو تتكلم” أن الارتداء غير الصحيح للعدسات اللاصقة، يمكن أن يؤدي إلى تغلل العدوى وفقدان البصر.

وقال ” العدسات اللاصقة خطيرة للغاية عندما لا يتم اتباع قواعد الارتداء. ولا يجب النوم معها، كما يجب التأكد من معالجتها في محاليل إنزيمية، لأن مستعمرات الميكروبات تنمو على العدسات”.

وأضاف أن “المحاليل الإنزيمية تدمر هذه المستعمرات”، مشيرا إلى أنه يجب التأكد من غسل اليدين قبل وضع العدسة على العينين، مؤكدا أنه اضطر لإجراء عمليات لأشخاص يمكنهم التقاط العدسة من الأرض ومسحها باليد ووضعها، الأمر الذي يهدد بفقدان البصر.

ووفقا له، فإن عملية زرع القرنية تعتبر من العمليات المعقدة والصعبة، ويجب مراجعة الطبيب على مدى عام كامل بعد العملية، ونصح بالتعامل بجدية أثناء ارتداء العدسات ومراجعة الطبيب بشكل دوري للتأكد من عدم وجود ثقوب في القرنية.

وأشار الطبيب إلى أن عدد عمليات زرع القرنية قد ازداد هذا العام بشكل كبير، وأن 70% منه من كان يرتدي عدسات لاصقة.