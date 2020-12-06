تراند اليوم : إبنة شريهان تغير هذة الصفة في والدتها – فيديو

طوال مشوار الفنانة شريهان الفني كان ظهورها الإعلامي قليلا، واحتفالا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم، نستعيد بعض الذكريات من لقاء لها في برنامج “ليلتي” من تقديم أميرة عبد العظيم.

في هذا اللقاء تحدثت شريهان عن ابنتها “لولوة” التي كانت تبلغ من العمر وقتها، 3 سنوات وكيف غيرت فيها أمور كثيرة منها أنها لغت أي أنانية كانت بداخلها.

ووصفت ابنتها بأنها ذكية ومؤدبة جدا لكن شقاوتها مثل الأولاد، وأنووصفت ابنتها بأنها ذكية ومؤدبة جدا لكن شقاوتها مثل الأولاد، وأنهما صديقتان وتحب اللعب معها دائما.

وقالت شريهان أيضا خلال اللقاء إنها لم تصدق أنها أصبحت أما خاصة أنه حلم راودها من سنوات، وتحمد الله عليه كثيرا.