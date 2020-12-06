تراند اليوم : وحيد حامد يكشف للحضور كيف يتعامل مع الرقابة

كشف الكاتب الكبير وحيد حامد عن طريقته في التعامل مع الرقابة وتعليماتها في الأعمال التي قدمها.

قال حامد خلال ندوته التكريمة التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، وأدارها الناقد طارق الشناوي، إنه كان يتحايل على الرقابة، بأن يضع مشهدا ينشغلوا فيه وبعدها يضع المشاهد الأخرى التي يريدها أن تمر.

ووجه حامد نصحية للكتاب الجدد أن يتحايلوا على الرقابة حتى تمر أعمالهم من دون أن تتأثر.

وحضر الندوة عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين وليلى علوى ونجله المخرج مروان حامد والمخرجة ساندرا نشأت والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان وجميلة عوض والإعلامية منى الشاذلي وسلوى محمد علي والسيناريست تامر حبيب ومحمد العدل.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورته الـ42 الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.



