شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة صورة ليوناردو دى كابريو بشخصية سبايدر مان.. مر عليها ربع قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول محبو النجم ليوناردو دى كابريو صورة مؤخرًا، وهو بزى شخصية سبايدر مان، الأمر الذى دعا قطاع كبير للتكهن بأن النجم الشهير وأحد أفضل الممثلين حول العالم يستعد لدخول عالم الأبطال الخارقين من بوابة تلك الشخصية التى لعبها أكثر من نجم خلال السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا.



ليوناردو وسبايدر مان

حقيقة الصورة وفقًا لأكثر من موقع أجنبى منهم ذا ميرور تعود إلى ما قبل ربع قرن بالتحديد، حينما دخل آنذاك ليوناردو مفاوضات من أجل لعب الشخصية، قبل أن تبوء المحاولات بالفشل ويتراجع ليوناردو عن الموافقة على لعب الشخصية خلال فيلم كان سيخرجه المخرج جيمس كاميرون.

وكانت أشارت تقارير إلى دخول النجم العالمى ليوناردو دى كابريو فى محادثات مع شركة مارفل مؤخراً من أجل لعب بطولة فيلم ينتمى لنوعية الأبطال الخارقين وفقاً لما أكده تقرير أخير نشره موقع wegotthiscovered، حيث أكد أن الممثل الذى لم يجسد دور بطل خارق لحد الآن بات مطلوبًا بشدة من قبل مارفل لإقناعه بأى وسيلة ممكنة.

وأضاف التقرير أنهم يسعوا لجعله الممثل صاحب الأعلى أجراً فى مسيرة كافة الممثلين الذين لعبوا تلك الأعمال التى حققت نجاحاً كبيراً، خلال السنوات الأخيرة، وتأتى تلك الخطوة بعدما تمكنت الشركة من إقناع كريستيان بيل من المشاركة في فيلم "ثور" بعد فترة من رفضه المشاركة بتلك الأفلام.

وفى سياق آخر شهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديد كبير من جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث كشف موقع بيبول خلال تقرير أخير عن عدة صور جديدة من كواليس الفيلم الذى يتم تصويره داخل مدينة بوسطن.