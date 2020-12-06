شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيلم رعب بعنوان "تشيلو" يصور في السعودية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة رُزام عن تفاصيل أول فيلم رعب، من المقرر تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج العالمى فيكرام بهات .

ويعد الفيلم أحد أكبر أعمال رُزام القادمة، مع استشارة أشهر كتاب أفلام الرعب في هوليود، وبإخراج واحد من أعظم مخرجي بوليود لأفلام الرعب بمشاركة نخبة من النجوم العرب، جزء من التصوير سيكون في المملكة .