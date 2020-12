شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عضوا جديدا فى فريق مسلسل The Lord of the Rings على "أمازون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ستديوهات أمازون عن انضمام عشرين عضوا إضافيًا إلى فريق الممثلين بسلسلة أمازون الأصلية المبنية على روايات The Lord of the Rings الشهيرة من تأليف جيه آر. تولكين، ووفقا إلى التقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، فأنه سينضم أعضاء فريق العمل الذين تم الكشف عنهم حديثًا إلى فريق الممثلين والطاقم، الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، والمشغولون بالتصوير حاليًا فى نيوزيلندا.



The Lord of the Rings

يشمل أعضاء فريق التمثيل الجدد سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.

ينحدر كل من بلاكبيرن وتشابمان وكروم وكونليف وتايت وتارانت ووادهام من نيوزيلندا، بينما يأتى باقى فريق العمل المتبقى من أستراليا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال المنتجان التنفيذيان جيه دي باين وباتريك مكاي: "العالم الذى يعيش فيه جيه آر. تولكين ملحمة متنوعة ومليئة بالقلب، ويمثل هؤلاء المؤدون الموهوبون القادمون من جميع أنحاء العالم، تتويجًا لبحث استمر لعدة سنوات للعثور على فنانين لامعين وفريدين لإعادة إحياء هذا العالم من جديد، ويعتبر فريق التمثيل الدولي في مسلسل The Lord of the Rings من أمازون أكثر من مجرد فرقة، إنها عائلة، يسعدنا الترحيب بكل واحد منهم في ميدل ايرث ".

كما أُعلن سابقًا، يقود المسلسل العارضون والمنتجون التنفيذيون جي دي باين وباتريك مكاي؛ وانضم إليهم المخرج ج. Bayona، الذي أخرج الحلقتين الأوليين ويعمل كمنتج تنفيذى، إلى جانب شريكه الإبداعى Belén Atienza؛ مع المنتجين التنفيذيين ليندسي ويبر وبروس ريتشموند وكالوم جرين وجينيفر هاتشيسون وجيسون كاهيل وجوستين دوبلي وشارون تال يجوادو.

وينضم أعضاء فريق العمل الجدد إلى روبرت أرامايو، وأوين آرثر، ونزانين بونيادي، وتوم بادج، ومورفيد كلارك، وإسماعيل كروز كوردوفا، وإيما هورفاث، وماركيلا كافينا، وجوزيف مول، وتيرو موهافيدين، وصوفيا نومفيت، وميجان، ودانيال سميث، وتشارلي فيكرز كما أعلن في وقت سابق من هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل التلفزيوني في ميدل إيرث، وحائز على جائزة الخيال الدولي وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، وحصل The Lord of the Rings على كتاب الألفية المفضل لدى عملاء أمازون في عام 1999.

وتمت ترجمة The Lord of the Rings إلى حوالي 40 لغة وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة، وحصدت تعديلاتها المسرحية منNew Line Cinema والمخرج بيتر جاكسون، ما يقرب من 6 مليارات دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على 17 جائزة أكاديمية (R)، بما فى ذلك أفضل فيلم.