شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفلسطينى هانى أبو اسعد: السينما المصرية نافذة تواصل مع العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج الفلسطيني هاني ابو اسعد إن بدايته كانت من خلال هندسة الطيران قبل دخول مجال السينما عام 1990 ، مضيفا أن أول فيلم أخرجه كان فيلما روائيا فى هولندا.

وأضاف خلال لقائه مع المخرج مروان حامد عن طريق "الزووم" : أكيد احنا كفلسطينيين، الاحتلال بيحاول يقطع صلتنا بالعالم، ولكن السينما المصرية كانت دائما النافذة التي نتواثل من خلالها مع العالم العربى"

وتابع: فيلم "أبي فوق الشجرة" أثر في كثيرا بكل ما يحتويه من مناظر جميلة في الاسكندرية من بحر وغيره، وكمان فيلم "صراع في النيل" وكل أفلام يوسف شاهين، وحلمي بركات، وصلاح ابو سيف وخيري بشارة وداوود عبد السيد ويسري نصر الله.