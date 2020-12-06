وحيد حامد:"سوق المتعة أهم أفلامى.. ولما بحس بتقدم العمر بشتغل مع مخرجين شباب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الكبير وحيد حامد خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ42: "سوق المتعة يشكل عندى أهم الافلام وحيد حامد هو اللى عاش فى زمنكم وأنا شاب باخد من الناس وبدى للناس فى صياغة جميلة و بتطور جملة الحوار ولما اكتب كوميدى أو تراجيدى لم أفتعل ولكن شئ مقدس لازم امشى عليه و كل المخرجين استفدت منهم و كان لهم بصمه فى شغلى على مختلف الأجيال".

وتابع:" لما بحس فى تقدم العمر و خايف من الجمود بشتغل مع مخرجيين شباب عشان أجدد فكرى و منهم مروان عشان ميزعلش، ولما اشتغلت فى التلفزيون مع إسماعيل عبد الحافظ و محمد ياسين استفدت بالخبرة و الرؤية الجديدة بجددها عندى طوال السنين اللى فاتت".

وحضر عدد من نجوم الفن منذ قليل، لقاعة مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية، لحضور ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بمهرجان القاهرة السينمائى، منهم، يسرا، اشرف عبد الباقي، جميلة عوض، الاعلامية مني الشاذلي، المخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وحيد حامد الذي كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، قدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمين في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب