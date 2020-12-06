شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد:"ارتبكت أثناء تكريمى والكلمة طلعت من القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الكبير وحيد حامد خلال ندوة لتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائى: "عاوز أقول حاجة مهمة فى ليلة الافتتاح مفروض محضر كلمة عشان أقولها لقيت الأضواء والناس ارتبكت وطلعت الكلمة من قلبى زى ما طلعت وفى المشوار الطويل بتاعى اشتغلت مع نجوم كبار زى عادل إمام نور الشريف أحمد زكى وفاروق الفيشاوى".

وتابع خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته ال42: "أشكر ليلى علوى لموافقتها على دورها فى مسلسل العائلة عندها الجرأة أنها تعمل الدور وفنانات كتير رفضته".

وحضر عدد من نجوم الفن منذ قليل، إلى قاعة مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية، لحضور ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بمهرجان القاهرة السينمائى، منهم، يسرا، اشرف عبد الباقي، جميلة عوض، الاعلامية مني الشاذلي، المخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وقد كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، قدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمين في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب