وحيد حامد: عشت في جيل لا يعرف الضغينة.. وتعلمت التواضع من هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعرب السيناريست وحيد حامد، عن سعادته بتكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبحفاوة استقبال الحضور له في ندوة مُقامة حاليا في مسرح وي، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم والجمهور.

وأشار وحيد أنه كان يتمنى تواجد عدد كبير من أصدقائه الصناع والفنانين الذين تعاون معهم أو عاصرهم، في ندوة اليوم، ومنهم "أحمد زكي، محمود ياسين، محمود عبدالعزيز، رأفت الميهي، محسن زايد.

وشدد وحيد أنه عاش مع جيل كان يحتضن الصغير، ولا يحمل أي ضغينة لأحد، احترمت كل يد تمدت لي، ولم أخذل أي يد طلبت مني شيء، وهذا ما تعملته، وليس عيبا أن أقول إنني تعلمت التواضع من ناس كبيرة جدا، تعاملت مع عبدالرحمن الشرقاوي وأستاذ نجيب محفوظ، وكانوا بسطاء وكلهم حب ومحبة، فتربينا على ذلك ولا أعرف كيف هي أيام اليوم".