عاطف بشاي: وحيد حامد دخل عش الدبابير وقلمه لم يرتعش يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الكاتب الكبير عاطف بشاي، إنه لم يرى مثل الكاتب وحيد حامد فيما قدمه، ووصفه بأنه أعظم كاتب ولؤلؤة من الآلئ.

وتابع في كلمة قالها بندوة تكريم وحيد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أدارها الناقد طارق الشناوي: "وحيد يقدم قضايا المجتمع المصري بصدق وأمانة، ودون ان يرتعش القلم في يده، دائما نموذجا للكاتب الشجاع الموهوب موهبة رائعة في المضمون والايقاع وكل عناصر الابداع في كتابة السيناريو".

وأضاف "تعلمنا منه الكثير منها القدرة على مواجهة قضايا المجتمع الشائكة، أول من دخل في عش الدبابير وهاجم الارهاب والفساد، كل قضاياه هامة تهم المجتمع المصري وهموم الانسان المصري البسيط".

وحيد حامد حصل على جائزة الهرم الذهبي للإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي .