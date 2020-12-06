فيديو| هنادي مهنا :"سوسن بدر هي اللي ساعدتني في شراء جهازي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة هنادي مهنا الشكر للفنانة سوسن بدر التي ساعدتها في كثير من الأمور في شراء جهازها.

وقالت هنادي خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "الكرو بصراحة حضروا معايا، مدام سوسن بدر أكتر الناس اللي ساعدتني في شراء جهازي، كانت بتقولي على كل حاجة".

ووجهت هنادي الشكر لفريق عمل مسلسل "خيط حرير"، مضيفة أنها استمتعت بالعمل مع الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد خليل.

وطرحت هنادي مهنا، في 24 نوفمبر الماضي، أغنية "أول كلام - أغنية الفرح"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح.

وظهر خلال الكليب الموسيقار الكبير هاني مهنا وهو يعزف على الأورج أثناء رقص ابنته هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافهما.

واحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة 6 نوفمبر الماضي في فندق شهير بالقاهرة، وذلك بعدما تم عقد قران الثنائي في يوم 7 أكتوبر الماضي.

مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مي عز الدين. محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.