شاهد.. كريم فهمي يهنئ هدى المفتي بعيد ميلادها

حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة الفنانة هدى المفتي بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"فهمي" صورة لـ هدى المفتي، عبر خاصية"ستوري"، وكتب عليها:"طيب مش هنزلك، عيد ميلاد سعيد". يذكر أن كريم فهمي شارك في موسم رمضان السابق بمسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة:ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.

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