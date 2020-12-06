شاهد.. أحمد فهمي يوجه رسالة لشقيقه كريم فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر"فهمي" من خلال الصورة برفقة شقيقه الفنان كريم فهمي، وعلق عليها قائلاً:"لأن لدي أخ ، سيكون لدي

صديق دائمًا"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات .

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" والذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى 2020، بطولة أكرم حسنى، ويزو، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول،

محمد جمعة، أيتن عامر، نهى صالح، هالة سمير، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وكلمات الاغاني أكرم حسني، وتدور أحداث المسلسل حيث ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.