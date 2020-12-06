وحيد حامد :ارتبكت لحظة تكريمي في افتتاح القاهرة السينمائي

انطلقت منذ قليل ندوة المؤلف والسيناريست وحيد حامد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، المقامة في دار الأوبرا المصرية.

وبدأ حديثه قائلاً" ارتبكت لحظة تكريمي في المهرجان، وخاصة عند دخولي للمسرح ورؤية الأضواء والنجوم، وماحضرته لقراءته لكم نسيته بالكامل وتحدتث من قلبي وبكل عفوية وحب".

تضمنت الندوة حضور فني كبير أبرزهم"يسرا، ليلى علوي،

الهام شاهين، الاعلامية منى الشاذلي،.. وغيرهم"، بجانب عدد جماهيري كبير من محبيه.

قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير.

كما حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمام للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية

وماقدمتها من أعمال فنية مميزة

يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.