صور.. رانيا منصور من العرض الأول لفيلم"عمار"

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"رانيا" صور لها من العرض الأول لفيلم"عمار"، وعلقت عليهم قائلة:"من العرض الخاص للفيلم المصرى المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عمار، مبروك لصناعالفيلم"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح"، الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى.
يذكر أن فيلم "عمار" بطولة شريف سلامة، إيمان العاصي، من تأليف أحمد الدهان، وإخراج محمود كامل، والذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
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