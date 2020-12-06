شاهد.. محمد الشرنوبي يهنئ هدى المفتي بعيد ميلادها

حرص الفنان محمد الشرنوبي على تهنئة الفنانة هدى المفتي بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"الشرنوبي" صورة له، عبر خاصية"ستوري"، برفقة هدى المفتي، وكتب عليها:"عيد ميلاد سعيد دودو". ميلاد سعيد دودو". يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي كليب بعنوان"قلبي ارتاح"، وتعاون فيه مع الشاعر الغنائي: محمد يسرى، والموزع الموسيقي: مصطفى الحلواني، وميكس وماستر: خالد سند.

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