مروان خوري وعبير نعمة في عمل فني مشترك قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

تحضر الفنانة اللبنانية عبير نعمة لعمل جديد بتوقيع الفنان مروان ‏خوري والموزع الموسيقي جورج قسيس.‏

ونشر الموزع الموسيقي جورج قسيس صورة تجمعه بالفنانة عبير ‏نعمة من داخل الاستديو، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل المقبل.‏

واللافت أن قسيس كتب الى جانب اسم نعمة، اسم الفنان مروان ‏خوري، ما يدلّ على أنّ العمل الجديد سيحمل توقيعه أيضاً.‏

وغابت الفنانة عبير نعمة في الأشهر الماضية عن الساحة الفنية لتعد ‏الآن بعمل جديد.‏

في سياق منفصل، نشرت عبير نعمة فيديو مميزاً عبر حسابها الرسمي ‏على انستغرام، ظهرت فيه وهي تعايد شقيقتها منال بأجواء عائلية ‏دافئة وطريفة.‏

وكتبت عبير نعمة: “الأخت هي أعظم هدية من أهلنا إلنا ونحن ٥ ‏إخوات. وعيد ميلاد كل أخت هو إحتفال شكر وإمتنان لانو الدنيا كمان ‏إخت. منال يا حلوة الحلوات يا قمرة يا أختي كل عام وأنت النور في ‏حياتي…”.‏

يذكر أن نعمة كانت تعمل على ألبوم غنائي جديد، تسجّل من خلاله ‏محاولةَ خرق للجمود المهيمن على صعيد الإصدارات الغنائية بفعل ‏الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان.‏

‏ كذلك تستعدّ لعدد من الحفلات الافتراضية التي تأتي في أعقاب ‏أمسيتين بارزتين قدّمتهما أخيراً من قلب بيروت، كتحيّةٍ للمدينة ‏وناسها، قبيل مرور أربعين يوماً على انفجار المرفأ.‏