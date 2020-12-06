شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل نسل الأغراب يصورون مشاهد الحلقة الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "نسل الأغراب" مشاهد الحلقة الـ13 ضمن أحداث العمل والتى تجمع بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وأخرون من النجوم للمخرج محمد سامى فى ديكور حارة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وننشر صورة للكلاكيت، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى .