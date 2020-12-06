شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تحاول إقناع ليوناردو دى كابريو بدخول عالم الأبطال الخارقين..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النجم العالمى ليوناردو دى كابريو فى محادثات مع شركة مارفل مؤخراً من أجل لعب بطولة فيلم ينتمى لنوعية الأبطال الخارقين وفقاً لما أكده تقرير أخير نشره موقع wegotthiscovered، حيث أكد أن الممثل الذى لم يجسد دور بطل خارق حتى الآن، بات مطلوباً بشدة من قبل مارفل لإقناعه بأى وسيلة ممكنة.



ليوناردو وشركة مارفل

وأضاف التقرير أنهم يسعون لجعله الممثل صاحب الأعلى أجراً فى مسيرة كافة الممثلين الذين لعبوا تلك الأعمال التى حققت نجاحاً كبيراً، خلال السنوات الأخيرة، وتأتى تلك الخطوة بعدما تمكنت الشركة من إقناع كريستيان بيل من المشاركة في فيلم "ثور" بعد فترة من رفضه المشاركة بتلك الأفلام.

ولم يكشف التقرير أية أمور أخرى بخصوص الفيلم، ولكنهم اكتفوا بالإشارة إلى أن محبى ليوناردو عليهم ألا يفقدوا الأمل فى مشاهدته فى صورة رجل خارق.

من ناحية أخرى شهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث كشف موقع بيبول خلال تقرير أخير عن عدة صور جديدة من كواليس الفيلم الذى يتم تصويره داخل مدينة بوسطن.

وشهدت الصور ارتداء الجميع للكمامة والفيس شيلد حيث حرص كافة فريق العمل على الالتزام بكافة سبل الوقاية من فيروس كورونا، خوفاً من إصابة أي شخص بالفيروس، كما بدأ ليوناردو تحضيرات فيلمه Killers Of The Flower Moon، للمخرج مارتن سكورسيزى، حيث كشف موقع ديلي ميل عن خلاف وجدال بين بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو وكاتب السيناريو إريك روث، وذلك بسبب تكيف الرواية بما يتناسب مع الفيلم.