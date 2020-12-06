شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لريهانا وآساب روكى بعد سلسلة من الشائعات عن قصة حبهما..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة طويلة من الشائعات التى بدأت شهر يناير الماضى حول وجود قصة حب تجمع بين النجمة العالمية ريهانا والمغنى الشهير آساب روكى، واستطاع مصورو "البابارتزي" التقاط عدد من الصور خلال تجولهما معا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث قرر الثنائى تجاهل برودة الطقس والأستمتاع معا بجولتهما .

واعتادت ريهانا الفترة الأخيرة على إخفاء ملامحها بشتى الطرق خلال الفترة الماضية حفاظا على خصوصيتها من المصورين ووسائل الاعلام، وظهرت هذه المرة وهى مرتدية "جاكيت OVERSIZED " و "كاب " .

واختارت ريهانا أن ترتدى حذاء رياضى باللون الأبيض من مجموعة " Off-White x Air Jordan " ووصل سعره الى 352 جنية إسترلينى .

كذلك لم تنسى ريهانا البالغة من العمر ( 32 عام ) ارتداء القناع الطبى و ذلك لكى تتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم ، كذلك حافظ آساب روكى على ارتداء القناع .

يذكر أن آساب روكى جمعته قصص حب مع عدد من جميلات العالم ومن أبرزهن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر ، كذلك إيجي إزيليا و دايان سودريه، وغيرهن .



ريهانا و اساب روكي (1)



ريهانا و اساب روكي (5)



ريهانا و اساب روكي (6)