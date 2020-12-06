شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز في لقطة جديدة برفقة أبنائها بملابس النوم وبدون مكياج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في لقطة جديدة وهي تحضن ابنيها التوأم البالغان من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وحرصت مغنية البوب ​​البالغة من العمر 51 عامًا على أن تظهر بدون مكياج حيث كانت تقضى وقتا برفقة أبنائها في المنزل كما ارتدت ملابس مريحة تناسب اللقطة، وعلقت لوبيز علي الصورة التي نشرتها علي الانستجرام بـ " أحب أنهما ما زالا يرغبان في الجلوس في حضن ماما".



جينيفر لوبيز بدون مكياج



جينيفر لوبيز برفقة ابنائها

وفي نفس اليوم ظهرت جينيفر في لقطة اخري كشف عنها خطيبها أليكس رودريجيز، وكانت النجمة مستلقية في السرير وتخبئ ملابسها تحت الغطاء وتحدق باهتمام في جهاز "لاب توت".

وكانت قد احتفلت النجمة جينيفر لويبز بأعياد الكريسماس مبكراً، حيث ظهرت خلال فيديو لها أثناء غنائها مع ستيف مكارثى، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهى تغنى أغنية جديدة بمناسبة الكريسماس وفقاً لما كتبته فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته: "غنيت أغنية الكريسماس مع طفلى ستيف مكارثى، تلك الأغنية الرئيسية لافتتاح ألبومى".