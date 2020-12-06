شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تمثيلية رائعة بين مى عز الدين وسوسن بدر فى "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير يحققه مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، منذ عرض الحلقة الأولى، حيث شغل العمل الدرامى حلقة بعد أخرى انتباه المشاهدين، بسبب حبكته الدرامية، ومناقشته قضايا اجتماعية مهمة تمس كل الشرائح والطبقات، ومع عرض كل حلقة تتصاعد الأحداث ما يزيد من التشويق أكثر، وأشاد الجمهور والنقاد بأداء مى عز الدين، واصفين إياه بـ "السلس" والبسيط، إذ أمسكت "البرنسيسة بكل تفاصيل الشخصية، وجعلت لها بريق خاص، وهو ما أكد عليه جمهور السوشيال ميديا عبر "الكوميكس" خصوصا فى المشاهد التى تلعبها أمام سوسن بدر المرأة المتلسطة والقاسية التى تشغل بالها بالمال والعائلة وكلام الناس.

وضم المسلسل مشاهد "ماستر سين" جمعت بين مى عز الدين وسوسن بدر، حيث برعت مى فى تجسيد انفعالاتها كلما التقت أو تذكرت سوسن بدر، جراء ما فعلته بها إذ تسببت فى اجراء عملية إجهاض لها واستئصال الرحم بسبب زواجها من ابنها "نيقولا معوض" لتعيش مى فيما بعد حزينة ومنكسرة، ونجحت مى فى اتقان الشخصية فى كل مراحلها وتجسيدها ببراعة، بأداء رفيع، وثقة فى النفس، كما أتقنت الفنانة المخضرمة سوسن بدر دورها ببراعة عالية، واستطاعت بحرفية شديدة أن تجسد الشخصية بقوة وتسلط، ما دفع الجمهور أن يكرهها ويتعاطف مع "مسك" مى عز الدين خلال الحلقات.

ولازال الجمهور يترقب وينتظر ما تحمله الحلقات المقبلة من مفاجآت، خصوصا فى الحلقات التى تجمع مى عز الدين بنيقولا معوض وسون بدر، والتى اتخذت إطار التشويق والاثارة بشكل كبير وأيضا باقى نجوم العمل محمود عبد المغنى ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن مسلسل "خيط حرير" من إنتاج شركة سينرجى، التى وفرت كافة الامكانيات لظهور العمل بشكل قوى، وتدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.