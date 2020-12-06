شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله بعد نهائى الكأس: "مبروك الأهلى الرائع وأحسنت جداً يا طلائع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح النجم الكبير صلاح عبد الله والمعروف بانتمائه لنادي الزمالك، جماهير النادى الأهلى بعد تتويجه ببطولة كأس مصر للرة الـ37 في تاريخه، بعد فوزه علي نادى طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية، فى الموسم الكروى الذى جمع فيه الأهلى بين ثلاثية الدورى الممتاز و دورى أبطال افريقيا وكأس مصر، ليعبر عبد الله عن ذلك بلقطة من فيلم "الدادة دودي قائلا :"ما كفاية بقي يا لوجي"، معلقا عليها :"مبروك الأهلي الرائع وأحسنت جداً يا طلائع".



صلاح عبد الله

ويترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، بتحديد الموعد الجديد لمباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى بعد تأجيله حيث كان مقررا له يوم 10 ديسمبر الجارى، ولكن ترددت أنباء عن تأجيله وإقامته يوم 18 من الشهر الجارى.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتى هذه اللحظة، عن الموعد النهائى لكأس السوبر الأفريقي بين الأهلى بطل دوري الأبطال ونهضة بركان بطل الكونفدرالية، لكن من المؤكد أن اجتماع مرتقب سيتم عقده للمكتب التنفيذى بالكاف فى العاشر من الشهر الجارى لتحديد موعد مباراة السوبر.

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 18 ديسمبر الجارى، على أن تقام المواجهة فى القاهرة.