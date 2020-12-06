إلهام شاهين: بطلب من المخرج يكتشفنى فى الكوميدى بعد مشهد السطح فى "حظر تجول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين فى ندوة فيلم حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائى:"بطلب من أمير رمسيس يكتشفنى فى الكوميدى بعد مشهد السطح في فيلم "حظر تجول" والفيلم الجاى ياريت يكون كوميدى". وأضافت الهام شاهين ، خلال ندوة فيلم "حظر تجول" المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: لما اشتغلت مع أمير حسيت انه عنده خبره طويلة والشباب يبخلونى اجدد شبابى الفنى معاهم". وتابعت إلهام شاهين: "أنا كل تجاربى مع الشباب رائعة ومش بخاف أبدا من تجارب الشباب لأنهم دائما متجددين" وقالت الفنانة الهام شاهين إن كل مشاهد فيلم "حظر تجول" صعبة حتي التعبير عن المشاعر مضيفة: "مكنتش قادرة أقول لبنتي اللي هي أمينة خليل ايه سبب قتلي لابوها، وهو دور أم عمري ما قدمته قبل كده علي عكس الأم الحنونة اللي بقدمها"، وأضافت: "المشهد الأخير اللي قالتلي فيه أمينة خليل ماما، أتأثرت جدا وحتة الامومة بتأثر فيا بشكل خاص، ولقيت نفسي عملت حاجة عمري ما عملتها في السينما، وهي إنى بوست إيد أمينة خليل، وانا مبوستش ايد حد خالص قبل كده فى السينما".

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