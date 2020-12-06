شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى مع ابنها أثناء جولة بمحلات لوس أنجلوس للتحضير للكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة أنجلينا جولى بدأت الاستعداد للاحتفال بأعياد الكريسماس، وذلك بعدما التقطت عدسات المصورين عدة صور لها مؤخراً أثناء سيرها مع ابنها، حيث ظهرت داخل مدينة لوس أنجلوس، وهى تشترى من أحد المحلات ورقا للتغليف وفقاً لما ذكره موقع الديلى ميل الذى أوضح أن أنجلينا تسعى بذلك لوضع اللمسات النهائية على هدايا الكريسماس.



انجلينا جولى وابنها

من ناحية أخرى كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب النجمة العالمية أنجلينا جولى، من تجسيد دور البطولة فى فيلم رومانسى جديد بالتعاون مع النجم العالمى كريستوف والتز، والذى سيأتى بعنوان Every Note Played، مقتبس من رواية ليزا جينوفا الرومانسية المعاصرة.



جولى وابنها

ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن شركة STX حصلت على الحقوق الكاملة لتحويل الرواية الرومانسية لعمل سينمائى جديد، وتجرى محادثات مع جولى وولتز حالياً من أجل تجسيد دور البطولة فى الفيلم الجديد المقرر عرضه عام 2022.



انجلينا جولى

ومن المقرر أن تلعب جولي دور كارينا، وهى الزوجة السابقة لعازف البيانو الشهير الذى يدعى ريتشارد ويجسده والتز، الذى عانى من العديد من الخسائر والمشاكل طوال حياته، بما فى ذلك ابنته التى تعيش بعيدا عنه، وتم تشخصيه بمرض نادر فى يديه، وسرعان ما تفاقم المرض وأجبره على عدم التحرك والعزف على البيانو أو العيش بمفرده، حتى تتدخل كارينا لتكون مقدمة الرعاية الطبية له.