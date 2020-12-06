شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: شرف ليا أكون عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بتواجدها فى إحدي لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة:" شرف وفخر ليا أكون عضو من أعضاء لجنة التحكيم سينما الغد للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. إستمتعت اليوم بمشاهدة خمس افلام من دول مختلفة مصر،البرتغال،كوبا،سويسرا،روسيا".



ريهام عبد الغفور

و يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء اليوم الأحد، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.



ريهام عبد الغفور



ريهام عبد الغفور

كما عقدت اليوم الأحد، بمهرجان القاهرة السينمائى حلقة نقاشية أدراتها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب، بمشاركة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.