شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا يعود لـ "فورمته" الطبيعية بعد مرور شهر على تعافيه من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل العالمى ادريس البا فى شوارع مدينة لندن أثناء تجوله وهو يأكل ايس كريم، ويستعرض عضلاته حيث ظهر بفورمة جيدة للغاية حسبما أكد موقع الديلى ميل الذى أشار إلى قدرة نجم هوليود على العودة إلى لياقته بصورة مميزة عقب مرور شهر فقط من تعافيه من فيروس كورونا.



ادريس البا يأكل ايس كريم فى لندن

وأشار التقرير إلى أن إدريس البا التزم بقواعد الحجر الصحى لفترة طويلة، حيث اضطر للبقاء في المنزل طويلاً لعدم تعافيه من فيروس كورونا بسرعة، وهو ما منعه من القيام بتمريناته المعتادة، الأمر الذى أثر عليه فى الأونة الأخيرة حينما فقد جزء من وزنه، إلا أنه وأثناء ظهوره الأخير أبرز فورمته العالية وعودته لسابق عهده.



ادريس البا

من ناحية أخرى كشفت بعض التقارير الأجنبية أن، النجم العالمى إدريس إلبا، سيعقد جلسة مع بول مكارتنى الذي يعد واحدا من أنجح الموسيقيين والملحنين فى تاريخ موسيقى البوب، في برنامج تبلغ مدته 60 دقيقة سيتم تسجيلها خلال الأسابيع المقبلة في مدينة لندن الإنجليزية تزامناً مع بدء الفتح الجزئى للبلاد.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن البرنامج الجديد سيكون من إنتاج SO Television، وسيعرض البرنامج رحلة فريق البيتلز السابق حتى يومنا هذا وسيصدر مكارتني قريبا ألبومه السادس والعشرين، وستدور محاور البرنامج حول مسيرته الفردية التى بدأها عام 1970 حتى يومنا هذا.

وعلى جانب آخر، أوقفت شبكة Netflix تصوير فيلم "The Harder They Fall" الذي يقوم ببطولته النجم العالمي إدريس إلبا، بشكل مؤقت، وذلك بعدما ثبتت إصابة أحد فريق الإنتاج بفيروس COVID-19، حسبما أكد موقع Variety، والفيلم يعتبر من أكبرالأفلام التي يشارك فيها نجوم من ذوى البشرة السمراء.