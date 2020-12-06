شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أمنيتى تقديم عمل فرعونى عن حتشبسوت ولكنها أحلام عصافير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة إلهام شاهين، إن أمنيتها تقديم عمل فرعونى لانها من عشاق التاريخ و مهووسة بالحضارة الفرعونية، وتابعت خلال ندوة فيلم حظر تجول المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42:" كان نفسى أقدم عمل فرعونى و عرضته على الراحل يوسف شاهين لأنى مجنونة بالحضارة الفرعونية وكان نفسى اقدم حتشبسوت أوى وزعلانة جدا لأننا لحد النهاردة لم ننتج عمل فرعونى ولكن كل دى أحلام عصافير ".

فيلم حظر تجول يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي