شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الحياة حلوة" و"ثمانية ونصف" لفيللينى بمهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الاحد عرض فيلمي "الحياة حلوة" و"ثمانية ونصف"، ضمن احتفالية مئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، التي تشمل عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلامه، الفيلم الأول "الحياة حلوة" يعرض في الثانية عشرة والنصف من ظهر غدا الأحد بمسرح الهناجر، أما الفيلم الثاني "ثمانية ونصف" فيعرض في الثالثة والنصف، بالمسرح الصغير.

وينظم المهرجان بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، احتفالية خاصة للاحتفاء بفيلليني، بإقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي "أرواح فيلليني" من إخراج سيلما ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج عام 2020، ويعد الفيلم محاولة جديدة للكشف عن بعض أسرار وكواليس أعمال فيلليني الخالدة.

فيدريكو فيلليني، مخرج أفلام إيطالي، ولد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني بإيطاليا، وتوفي في روما، في 31 أكتوبر 1993 بعد إصابته بنوبة قلبية. بدأ في كتابة السيناريو، لمخرجين آخرين، منذ 1943 وحتى 1952.