شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الأفلام.. "الصندوق الأسود" فى الصدارة و"خان تيولا" بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "فيرس"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال الثمانية مجتمعة أمس السبت، إيرادات قُدرت 246,140، موزعة على النحو التالي: فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى مازال يحقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر، وفى الصدارة حيث حقق ليلة أمس 80.779 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته من 6 ملايين جنيه منذ طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، والفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

وجاء فى المركز الثانى فيلم "خان تيولا" للفنان نضال الشافعى وحقق ليلة أمس 60.169 ألف جنيه وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

أما فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت وأحمد فتحى، فقد المليون الأول منذ طرحه الأسبوع الماضى، وأصبح فى المركز الثالث وحقق ليلة أمس السبت 38.190 ألف جنيه فى شباك التذاكر.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمى وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كضيوف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتدور أحداثه فى اطار كوميدى.

وحصل على المركز الرابع فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 38.488 ألف جنيه، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

وجاء فى المركز الخامس لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس38.190 ألف جنيهات، من بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وفي المركز السادس جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 15.784 ألف جنيهات ليلة امس، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

واحتل المركز السابع فيلم "فيرس" محققًا 1.121 ألف جنيهات ليلة أمس والفيلم من إخراج أسامة عمر، بطولة شريف السلاموني، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، ياسمين رحمي.

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز الأخير، بعد تحقيقه 778 جنيها من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.