شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: "دورى فى حظر تجول مختلف.. ونفسى أسافر القدس أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المخرج أمير رمسيس، خلال ندوة فيلم "حظر تجول" المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ال 42، الشكر لجميع أفراد فريق عمل الفيلم، وقالت النجمة إلهام شاهين: "من أكتر الأفلام المتحمسة ليها فى حياتى مش سهل على الممثل يلاقى أدوار مختلفة ودور فاتن مختلف جدا، وفيلم فيه موضوعات كتير و استمتعت به أوى وبشكر كل صناع الفيلم بشكر أمير رمسيس المخرج و أنه كاتب الفيلم هو سيناريست رائع و الفنان أحمد مجدى رائع وبنوتى الحلوة أمينة خليل و محمود الليثى عامل دور هائل وعارفة عبد الرسول جميلة جدا"

كما وجهت إلهام شاهين، الشكر للفنان الفلسطيني كامل الباشا، قائلة:" هو فى فلسطين ونفسنا يكون معانا ولكن الظروف، مضيفة نفسى أسافر القدس أوى".

و عبر الفنان أحمد مجدى عن سعادته للمشاركة فى الفيلم، قائلا:" فخور إنى فى الفيلم جدا ومتمسك بالمشروع ده بقوة".

كما قالت الفنانة أمينة خليل: "أول امبارح فى عرض الفيلم انبسطت جدا و صبرنا كتير لحد ما الفيلم ينزل، لأن أمير رمسيس عرضه عليا من سنتين واستنينا كتير لحد ما نزل، وفخورة جدا إنى جزء من الفيلم وانبسطت اوى بتفاعل الجمهور بعد عرض الفيلم و قد ايه الناس مؤمنة بالرسالة ".

الفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي