رامي وحيد لـ"الخليج 365": "القاهرة السينمائي" يعرض أفلاما مهمة.. وإلهام شاهين فنانة عظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان رامي وحيد، إن الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شهدت مشاركة أفلام مصرية مهمة، بينها فيلم "عمَار" للمخرج محمود كامل، وفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فيلم (حظر تجول) تقوم ببطولته الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وهي صاحبة تاريخ كبير وأدائها رائع، تنافس وتريد دومًا معرفة أراء الآخرين، وتحب شغلها، عملت معها في بداياتي، وسعيد جدًا بمشاركتها هذا العام، فهي فنانة عظيمة، تضع فلوسها وما تتقاضاه من التمثيل في الصناعة من خلال إقدامها على الإنتاج".

وتابع رامي حديثه عن إلهام "ست عظيمة في وقت عرفنا فيه قيمة الست، وسيادة الرئيس بدأ يفجر أن الست لازم تاخد خطوات مهمة في المجتمع، وإذا كنا بنقول إن الست هي نص المجتمع فأنا بقول إن الست هي كل المجتمع، هي اللي بتربي وبتخلي المجتمع إما نضيف ومحترم أو مليان مشاكل".

فيلم"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.