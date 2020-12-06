مجدي أحمد علي لـ"الخليج 365": نعيش أزمة خانقة ولـ"القاهرة السينمائي" معزة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه فخور بكل خطوات نجله الفنان أحمد مجدي، وذلك على هامش عرض فيلم "حظر تجول" الذي يشارك به الأخير في المسابقة الرسمية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضاف مجدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أرى أنه يسير في الطريق الصحيح". وتمنى أن تنتهي أزمة صناعة السينما التي حدثت نتيجة ما يمر به العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، متابعًا "نعيش أزمة تبدو خانقة جدا، فبعد أن كان إنتاجنا السينمائي يصل لأكثر من أربعين فيلمًا، ننتج الآن 12 فيلمًا فقط، وهذا يشبه الكارثة طبًعا، وهو أمر عام على كل صناعة السينما في العالم لكن الصناعات الصغيرة والتي تشبه حالتنا تتأثر بشدة، فأرجو أن ننتهى من هذه الأزمة قريبا".

وعن رأيه في "القاهرة السينمائي الدولي"، أكد مجدي أن للمهرجان معزة خاصة في قلبه، ويتحمس كل عام لمشاهدة الأفلام المعروضة فيه، لافتًا لاتباع القائمين عليه للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، على مستوى التنظيم، وعدد المدعوين.

مهرجان القاهرة السينمائي انطلقت فعالياته بحفل افتتاح مساء الأربعاء أقيم في دار الأوبرا المصرية، وشهد تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومُنح السيناريست وحيد حامد جائزة الهرم الذهبي للإنجاز الإبداعي.