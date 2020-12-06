بالفيديو والصور| افتتاح معرض الإيطالي فيدريكو فيلليني بحضور محمد حفظي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح المنتج محمد حفظي، مساء أمس السبت، معرض المخرج الإيطالي الشهير فيدريكو فيلليني، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي ضمن احتفالية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمئوية فيلليني.

ضم المعرض مجموعة صور لفيلليني من كواليس تصوير أشهر أعماله، ومن بينها صورة ظهر فيها مرتديًا كمامة، دون الكشف عن ظروف الصورة.

وعقب افتتاح المعرض، يتواصل احتفال المهرجان بفيلليني، بعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفيلم الوثائقي "أرواح فيلليني" في السادسة والنصف من مساء اليوم، بمسرح WE، وهو من إخراج أنسيلما ديل أوليو، من إنتاج إيطاليا، فرنسا، بلجيكا.

ويبدأ المهرجان من اليوم الأحد عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلام فيلليني ضمن الاحتفال بمئوية ميلاده، هي: "ليالي كابيريا" عام 1957 ، و"الحياة الحلوة" عام 1960، و"½ 8" عام 1963، و"أرواح جولييت" عام 1965.

فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، ولد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني بإيطاليا، وتوفي في روما، في 31 أكتوبر 1993 بعد إصابته بنوبة قلبية.