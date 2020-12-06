عابد فهد يحتفل بعيد زواجه ورسالة لزوجته

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم السوري عابد فهد بعيد زواجه الثامن عشر من الإعلامية زينة يازجي على طريقته الخاصة.

وشارك عابد فهد المتابعين عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” بصورة مع زوجته زينة، يظهران فيها في لقطة رومانسية مميّزة.

ووجه عابد فهد رسالة عاطفية إلى زوجته قال فيها: “حبيبتي زينة اليوم متل كل يوم من 18 سنة وانا بحبك wedding anniversary”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، متمنين لعابد فهد وزينة يازجي حياة سعيدة إلى جانب أولادهما مع انتهاء الأزمة التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.