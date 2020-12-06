خالد زكي وميرفت أمين.. حب من طرف واحد

متابعة بتجــــــــــــرد: حل الفنان الكبير خالد زكي ضيفاً على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، حيث كشف عن قصة حبه التي أخفاها عن الجميع للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والتي أكد أنه أحبها من طرف واحد.

وقال: “مين ما بيحبش مرفت أمين، كانت فتاة أحلام جميع الشباب، وبالنسبة لي، كانت حب من طرف واحد من ناحيتي طبعاً، وهي نجمة جميلة وعلى خلق والتزام”، مضيفاً: “الحب فن، مستحيل أن أجعل زوجتي تبكي بسببي، وأكبر أخطاء الحب هي التجاوز بين الطرفين لأنه يقلل المشاعر ويحدث المشاكل بين الأزواج، وليس من مصلحة الأبناء أن يعيشوا في أجواء من المشاكل بين الأب والأم”، وتابع: “لا أوافق على مقولة أن الشك يحيي الحب”.

وأشار إلى أن التفاهم المتبادل من أهم السمات لاستمرار الزواج، والرجل أو المرأة لابد أن يتحكما في العواطف، وأهمية اللجوء لصوت العقل ولا نتبع القلب بدون تفكير والقرارات العاطفية بنسبة كبيرة خاطئة”.

يذكر أن آخر أعمال خالد زكي كان مسلسل “ولاد تسعة” وشارك في بطولته نيكول سابا وخالد سليم وهبة مجدي وسهر الصايغ وميار الغيطي وبيومي فؤاد ورحمة حسن ولقاء سويدان.