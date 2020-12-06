هنا شيحة تعلق على ارتباط شقيقتها حلا ومعز مسعود

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “حظر تجول” خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، علقت الفنانة هنا شيحة على أنباء ارتباط شقيقتها حلا بالمنتج والباحث معز مسعود بعد أن أعلن الثنائي عن علاقتهما لأول مرة منذ أيام.

وقالت إن شقيقتها حلا لم تتزوج المنتج معز مسعود بعد وهي لا تزال في مرحلة الارتباط.

وأضافت: “أول حاجة مبروك .. دا اختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب دي حاجة محدش يقدر يتحكم فيها”.

يذكر أن الثنائي معز مسعود وحلا شيحة قد أعلنا ارتباطهما للمرة الأولى بعد أن نشر مسعود مقطعاً من أغنيته الخاصة Fighter عبر حسابه على “إنستغرام”، وكتب قائلا: “لقد سجلت مؤخراً بواسطة هاتفي جزءاً من أغنيتي المقبلة Fighter التي عزفتها على الجيتار، وهي أغنية كتبتها سنة 2007”.

وتابع موجها حديثه إلى حلا شيحة: “هذه الأغنية لك يا فتاة، رحلتنا واحدة”، مضيفا: “لقد ابتعدنا عن المياه الضحلة”.

وردت حلا شيحة على رسالة معز لها ونشرت مجموعة من الفيديوهات الخاصة به عبر حسابها على “إنستغرام، وخلالها كان يتحدث عن التسامح والتحاور بين الشعوب والأديان.

وكتبت حلا شيحة معلقة باللغة الإنكليزية: “هذا هو أنت يا حبيبي، معز مسعود الحقيقي، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال،”، قبل أن تضيف بالعربية: “لتعارفوا كلام من القلب أنا كنت محتاجة اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم”.

وتايعت: “‎الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس أنت إيه وجواك إيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير مستنيك وأنا كمان”.