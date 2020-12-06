أشرف عبد الباقي يكشف المستور في حياته الشخصية

متابعة بتجـــــــــــرد: حل الفنان أشرف عبد الباقي ضيفاً على برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناة dmc وقناة أبو ظبي.

تحدث عبد الباقي عن الكثير من المحطات الهامة في حياته الفنية والشخصية، حيث كشف لماذا خضع لتحليل DNA قائلاً: “شاهدت منذ فترة برنامجاً عن أصول الشخص منذ 1000 عام، وأحببت أن أعرف أصولي واتضح لي أن أصول أسرتي حتى 400 عام كانت في القاهرة”.

وأضاف: “في سن الـ12 عاما بدأت عملي بورشة حدادة يمتلكها والدي، وكان أجري ربع جنيه، في اليوم وتحديدا في الإجازة الصيفية من الدراسة حين كنت في الصف السادس الإبتدائي وعندما مرض والدي لم أتوقف عن العمل بها في كل الإجازات الدراسية”.

وتابع: “والدتي توفيت بعد دخول المستشفى بـثلاثة أيام وكنت أبلغ من العمر 22 عاماً، وكانت تعانى من أمراض كثيرة من ضمنها السكر والضغط والقلب.. بعد وفاة والدتي، والدي كان بيجمعنا كل يوم جمعة وبعد وفاته بدأنا أنا وإخوتى نجتمع كل فترة”.

وقال: “تعرضت لأغرب حادث خلال عملي في أحد المباني قيد الإنشاء مع عمّال ورشة والدي بعد دخول مسمار طوله 10 سم في قدمي”، مضيفاً: “العمال عملوا حركة غريبة قلعوني الجزمة وابتدوا يضربوني على رجلي لغاية ما الدم الفاسد اللي جوا طلع وبعد كده تم كوي مكان جرح المسمار في رجلي.. وروحت المستشفى بعدها أخدت حقن طبعا وغيره، لكن الدكتور وقتها قالي اللي اتعمل ده صح جدا.. ليهم طرق بدائية بيعالجوا نفسهم بيها ودا استغربته جداً”.