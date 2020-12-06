شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لإلهام شاهين بعد عرض حظر تجول: "خليتينى أعيط وعدمتينى العافية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة يسرا رسالة إلى صديقتها النجمة إلهام شاهين بعد عرض فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حيث شاركت الإعلامية بوسى شلبى فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، من داخل السينما بعد العرض الخاص للفيلم بحضور عدد كبير من النجوم، وظهرت به يسرا وهي تحتضن إلهام شاهين بعد العرض، وتقول لها :"خليتينى أعيط وعدمتينى العافية"، كما عبرت الفنانة كارول سماحة عن إعجابها بالفيلم قائلة :" فيلم حساس عيطنا كلنا".



يسرا والهام شاهين

وعرض فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وذلك فى عرضه العالمى الأول، حيث رفع العرض شعار "كامل العدد"، نظرا للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم، وشهد العمل حضور صناعه المخرج أمير رمسيس وإلهام شاهين وأحمد مجدى وصفى الدين محمود.

كما شهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى، سارة الطباخ، عمرو منسى.

الفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.