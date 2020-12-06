شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان فى عيد ميلادها.. أيقونة الاستعراض وخفة الدم أبهرت الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسعدت الجمهور المصرى والعربى، وجعلت من خفة دمها أيقونة يتحدث عنها الصغير والكبير، علماً بأنها ممثلة من الطراز الفريد، حيث قدمت أدوراً مهمة في السينما، وكان أبرزها سوق النساء، وجسدت شخصية نادية عام 1994، وفيلم الطوق والأسورة وجسد من خلاله شخصية "فهمية" عام 1986.

وفى عيد ميلاد الفنانة الكبير شيريهان ، يرصد "الخليج 365"أبرز المعلومات عنها ، وهى كالتالى :

ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني في 6 ديسمبر 1964، وفي سن الــ11 عرفت شريهان والدها وفقدته في نفس اللحظة ودخلت في مشاكل حول الميراث وإثبات النسب مع عائلة والدها استمرت لسنوات في المحاكم.

لم تكن شريهان على علم بأنها ابنة دكتور القانون أحمد عبد الفتاح الشلقاني، الذي تزوجته والدتها السيدة عواطف هاشم، زواجا عرفيا لتحمي ابنها عمر خورشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاج دائم، فاضطرت للزواج عرفيا ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة.

كان عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير بمثابة الأب والأخ لشريهان، وورثت منه عشق الفن، وساعدها في دخول التمثيل منذ طفولتها، وتعرفت من خلاله على قامات فنية.

أثناء نجاحها على خشبة المسرح مع فؤاد المهندس بمسرحية “سك على بناتك” جاءها خبر حادث السيارة الذي أودى بحياة عمر خورشيد عام 1981 لتفقد شريهان في سن السابعة عشر شقيقها الأكبر لتظل تبكيه لسنوات.

رغم هذا الحزن الذي عاشته شريهان أسعدت الملايين وحولت الثمانينات إلى سنوات مليئة بسحر “ألف ليلة وليلة والفوازير”، فقدمت “عروسة البحور”، و”فطيمة وحليمة وكريمة”، فأصبحت أيقونة رمضان ليس في مصر فقط بل في كل الدول العربية.

في عام 1989 تعرضت لحادث مأساوي كاد ينهي حياتها، ورغم أنه سُجل باعتباره حادث سير، وقالت شريهان في أحد حواراتها إنها كانت حادثة سيارة ولكن أصل القصة وتفاصيلها ستحتفظ بها حتى يأتي الوقت المناسب، وخرجت من هذا الحادث بكسر في العمود الفقري وفي الحوض، وظلت تتنقل بين المستشفيات لسنوات.

قدمت شريهان في تلك الفترة الكثير من الأفلام مثل “خلي بالك من عقلك”، والعذراء والشعر الأبيض”، والفيلم الكوميدي “ريا وسكينة”، وكذلك أحد أهم أعمالها “الطوق والأسورة”.

أصيبت بمرض السرطان وابتعدت عن الفن منذ عام 2002.