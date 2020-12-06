شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حديد يتغزل فى مصر ويزور القلعة بعد حضور مهرجان القاهرة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الملياردير الأمريكي الفلسطينى الأصل محمد حديد عن استمتاعه بقضاء الوقت فى مصر بعد حضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، و نشر حديد مجموعة صور وفيديوهات جديدة له لفعاليات زيارته للقاهرة، ومنها زيارته للقلعة ومسجد محمد على، معلقا :"قضيت وقتًا ساحرًا مع أشخاص جميلين وجمهور مذهل وأفراد موهوبين في مهرجان القاهرة السينمائي.. أود أن أشكر أهل القاهرة على لطفهم معى"، موجها شكرا خاصا لمحمد حفظى رئيس المهرجان، قائلا :"شكر خاص على كرم ضيافته.. أنت حقا سيد فى مهنتك".



محمد حديد



محمد حديد ومحمد حفظي

كما نشر فيديو لمشهد نيل القاهرة الساحر، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"أنا أحب القاهرة"، لينال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيه.

وزار حديد منطقة الأهرامات، مجموعة صور وفيديوهات من زيارته لمنطقة الأهرامات مع عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وظهر بالصور وهو يركب حصانا، معلقا عليها "يوم مصرى حقيقى مع أصدقائى وعائلتى"، كما وعد متابعيه عبر حسابه الذى يتابعه عليه أكثر من مليون متابع بنشر المزيد من الصور خلال زيارته لمصر، على هامش حضوره مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42.

وكان رجل الأعمال محمد حديد قال لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بحضوره مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، مشيرا إلى أنه حضر عرض فيلم "غزة مونامور" واستمتع جدا بالفيلم وضحك كثيرا، موضحا أن الفيلم من أجمل الأفلام التى شاهدها.

وأشار حديد إلى أن حضوره مهرجان القاهرة هو المرة الأولى له، وأنه يحب مصر والسينما، وأنه سيبقى لمده ثلاثة أيام سيقسمها ما بين مشاهدة عروض المهرجان ومقابلة أصدقائه المصريين.