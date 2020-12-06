تفاصيل الكشف عن نجوم الغد العرب بمشاركة أحمد مالك

يعقد في الثانية عشر ونصف مساء اليوم، الأحد بمسرح WE، حلقة نقاشية تديرها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، وذلك على ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها MBC

الأمل، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجموعة MBC، كما ينضم أيضا للمناقشة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.

وفي فندق ماريوت بالقاهرة تتواجد نتفليكس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من خلال محاضرة بعنوان "دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي

وولف وكريم بطرس غالي و جيليان مكي"، وذلك في الساعة الحادية عشر صباحاً.

يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.