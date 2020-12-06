بالصور..نادين نجيم تكشف عن إصابتها المروعة في انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 9:35 صباحًا

كشفت الفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم لأول مرة عن الإصابة التي تعرضت لها خلال انفجار مرفأ بيروت .

وخلال حلقة “ندوب بيروت” التي يقدمها الإعلامي ​مالك مكتبي​ من برنامج “أحمر بالخط العريض”،عن صور لإصابتها البالغة بعد الإنفجار من داخل غرفة العمليات، ما شكل صدمة للمشاهدين.

وروت نادين نسيب نجيم تفاصيل ذلك اليوم عليها، وإصابتها البالغة وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية.

وجاء ذلك بعد أن تعرضت نادين في السابق للعديد من الانتقادات واتهامها بالمبالغة عند الحديث عن إصابتها النفسية والجسدية.

وتعرضت نادين لخسائر جسيمة في منزلها وإصابة جسدية، إثر انفجار مرفأ بيروت، إلا أنها لا زالت متمسكة بالأمل على الرغم من الخوف والألم الذي شعرت به.

وفي أحد منشوراتها بعد الانفجار المشؤوم كتبت: “دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين”.