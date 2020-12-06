شريهان.. 3 شخصيات صنعت نجومية "أيقونة الجمال والإنسانية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شريهان.. جميلة الشاشة وأيقونة الإنسانية.. أحب الجميع إطلالتها المميزة على شاشات التلفاز وانتظرها العديد في شهر رمضان.

اشتهرت الفنانة المصرية شريهان بتقديم فوازير شهر رمضان، وكذلك ببطولتها لعدة مسرحيات ناجحة مثل "سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك" وأفلام "كريستال" و"عرق البلح" و"جبر الخواطر".

وفي ذكرى ميلادها التي توافق 6 ديسمبر/ كانون الأول، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1964، نلقي الضوء على شخصيات أثرت في حياة نجمة التمثيل والاستعراض المصرية شريهان..







عمر خورشيد

هو الأخ غير الشقيق للفنانة شريهان، وقف بجانبها ودعمها كثيرا، لاسيما أن والدتها كانت تخاف عليها من الوسط الفني، وحاولت كثيرا إقناعها بدراسة الحقوق والابتعاد عن الأضواء.

وفي مقابلة تلفزيونية نادرة تطرقت شريهان عن مسيرتها الفنية، وقالت إن عمر خورشيد كان نجما بارزا في الوسط الفني، وكانت تذهب معه إلى الاستديوهات وشجعها على العمل بالتمثيل.

وكشفت أن والدتها عندما اقتنعت بموهبتها أنتجت لها فيلم "الخبز المر" وبعد فترة أنتجت لها مسلسلا.





عاطف الطيب

تألمت شريهان كثيرا عندما رحل المخرج المصري عاطف الطيب، وقالت إنه أفضل مخرج عملت معه، وإنه كان دائما ما يتبنى قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.

وكشفت أنها عملت معه في فيلم "جبر الخواطر" عندما روج عنها بأنها فتاة مدللة وغير ملتزمة، وشاءت الظروف أن تصاب بمرض في عينيها في أول يوم تصوير، ولم تذهب إلى الاستديو.

غضب عاطف الطيب، وقرر البحث عن ممثلة بديلة وأثناء ذهابها للدكتور، قامت بالمرور على الاستديو وعندما شاهدها عاطف الطيب، اعتذر لها.



وقالت أيضا عن عاطف الطيب إنه كان إنسانا رائعا وكان أقرب الناس لنفسها، وبعد وفاته لم يعد لها أحد بالحياة.





محمد صبحي

أكدت شريهان أن الفنان الكبير محمد صبحي أستاذها الأول، وتقول إنها تعلمت منه قواعد العمل بالمسرح، والدقة في اختيار أعمالها الفنية.



