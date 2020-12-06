صور.. "عمار" يجذب نجوم مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الفيلم المصري "عمار" حضور عدد بارز من النجوم خلال عرضه ضمن فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ويأتي فيلم "الرعب" المصري من إخراج محمود كامل وتأليف كل من أحمد الدهان وهيثم الدهان وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي ومجموعة من نجوم التمثيل.
وعرض الفيلم ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي، ضمن عروض منتصف الليل، على مسرح "we" بدار الأوبرا المصرية.
وتدور أحداث فيلم "عمار" حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجياً في امتصاصهم واحدا تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه.
ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضاً بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية.
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